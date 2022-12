Beccaria, Salvini 'sconcertato' per l'evasione dal carcere

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Matteo Salvini è "sconcertato" per l'evasione dal carcere Beccaria di Milano e sta seguendo gli sviluppi con grande attenzione. Lo riferiscono fonti della Lega.

Già in serata il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri minorili, aveva annunciato una visita all'istituto penitenziario e aveva chiesto "soluzioni efficaci e immediatamente disponibili per scongiurare episodi simili". (ANSA).