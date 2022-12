Università: ok al progetto definitivo della Statale a Mind

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Avverrà in estate la posa della prima pietra del campus scientifico dell'Università Statale di Milano a Mind, il Milano Innovation District sorto sui terreni dove si è svolta Expo 2015.

Oggi è arrivato il via libera dal consiglio di amministrazione dell'ateneo al progetto definitivo, che prevede 210.000 metri quadrati di superficie con 18.376 metri quadrati di aule, 12.259 metri quadrati di laboratori didattici, 35.525 di laboratori, 15.165 di macropiattaforma scientifica (cioè laboratori ricerca avanzata), oltre tremila di uffici e 8.538 di biblioteca.

Il costo dell'operazione sarà di circa 338 milioni di euro.

Di questi 158 milioni sono fondi pubblici (23 dell'ateneo e 135 stanziati all'interno del Patto per la Lombardia per valorizzare l'area Expo), gli altri 180 saranno un cofinanziamento di Lendlease.

Il raggruppamento di Imprese Lendlease Infrastructure due anni fa si è aggiudicato l'appalto di project finance e ha avuto l'incarico della progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo, di cui ha la concessione per 30 anni e 11 mesi (di questi 1 anno per la progettazione esecutiva, 3 anni di esecuzione lavori, 26 anni e 11 mesi di gestione). Dal canto suo la Statale pagherà un canone annuo di oltre 20 milioni per disponibilità, servizi e energia.

In contemporanea con i lavori per il campus scientifico, partiranno anche quelli di ristrutturazione dell'area di via Celoria 2, che ospiterà il Campus dei Beni culturali, primo insediamento del Campus umanistico nella zona di Città Studi.

"Sono particolarmente orgoglioso che il nuovo insediamento possa realizzarsi in un'ottica di integrazione con il piano di rilancio di Città Studi, luogo di nascita delle nostre Facoltà scientifiche - ha spiegato il rettore Elio Franzini -. Alla vigilia del suo Centenario, e in piena sintonia con il significato di questa ricorrenza, l'Università Statale dimostra di saper coniugare lo slancio verso il futuro e il cambiamento, che consoliderà il suo ruolo internazionale di protagonista dell'innovazione scientifica e formativa, con la valorizzazione e la salvaguardia delle proprie radici e della sua storia".

