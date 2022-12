Lancia il cane dal tetto e minaccia di buttarsi, salvato dai CC

(ANSA) - MONZA, 08 DIC - Un uomo di 36 anni, sotto l'effetto di cocaina, si è arrampicato sul tetto di un'abitazione e ha lanciato nel vuoto il suo cane, questo pomeriggio a Carate Brianza (Monza).

Solo dopo ore di contrattazione, i carabinieri sono riusciti a convincerlo a scendere. Con la scusa di ottenere dell'acqua per il suo animale, l'uomo si è fatto aprire la porta da una residente di una villetta. Poi ha sfoderato un martello ed è salito sul tetto dell'edificio minacciando di lanciarsi e, in preda alle allucinazioni, ha spinto giù dal tetto il cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno (Monza) e dal 118. Lentamente i militari sono riusciti ad avvicinarlo sempre di più e, infine, a braccarlo prima che potesse compiere gesti estremi. L'uomo poi è stato portato in ospedale. Il cane, solo contuso, è stato affidato alla compagna del 36 enne. (ANSA).