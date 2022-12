Majorino: 'Entro 100 giorni interverrò sulle liste d'attesa'

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Nei primi 100 giorni (dell'eventuale mandato di presidente della Lombardia ndr) pianifico un intervento emergenziale, per poi attuare una poderosa riforma della sanità, che invece non si fa in poche settimane, e che metta in discussione un principio sin qui affermatosi e cioè quello che, per accorciare i tempi di visita e per essere curati, devi rivolgerti e devi pagare il privato".

Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino intervistato a Radio Immagina, la web radio Dem. "Abbiamo bisogno di un grande intervento immediato sulla questione delle liste d'attesa per le visite negli ospedali - ha aggiunto - e rompere le liste d'attese per colpire il problema delle attese nei pronto soccorso. La situazione è diventata veramente micidiale, è completamente sfuggita di mano". Per Majorino, "quello che sta accadendo è una privatizzazione strisciante".

"Più approfondisco il tema della sanità lombarda - ha poi aggiunto Majorino in un tweet - più mi rendo conto di una cosa.

Questi anni di ticket Fontana-Moratti sono stati un autentico e allarmante disastro". (ANSA).