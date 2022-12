Confagricoltura, consumo di formaggi e latticini in calo

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - I prezzi in aumento al consumo di prodotti lattiero caseari stanno disincentivando i consumi in quantità: sfiora il 3% il calo di formaggi e latticini nei primi nove mesi del 2022, mentre il carrello della spesa per latte e derivati è aumentato di oltre il 4%. Positivo invece l'export di formaggi e latticini, cresciuto in valore e in quantità. I dati di Confagricoltura sono stati al centro dell'approfondimento proposto da CremonaFiere nel contesto delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona (1-3 dicembre).

Comparto strategico della zootecnia, secondo Confagricoltura, è quello ovicaprino: l'Italia Paese è al primo posto per produzione di formaggi a base di latte di pecora, al terzo per la produzione di latte ovino dietro Grecia e Spagna e al settimo posto per la produzione di cani ovicaprine. Benché con circa 0,8 miliardi di euro di valore della produzione il comparto ovicaprino incida solo per poco più dell'1% sulla produzione agricola nazionale e il 4,4% del valore della produzione zootecnica, esso costituisce, specie per alcuni territori, un presidio essenziale e anche un elemento notevole per la crescita e l'occupazione di alcune aree vocate.

"Lo scopo importante della fiera - dichiara Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere - è quello di far incontrare tutti i soggetti coinvolti in agricoltura e quindi nella filiera agroalimentare. Quello del latte vaccino è un settore che riesce a salvarsi grazie all'export, ma bisognerà fare ancora tanti passi in avanti puntando sull'alta specializzazione che abbiamo costruito in questi anni in Italia. L'altro settore importante che riteniamo faccia parte del comparto zootecnico è quello ovicaprino che vogliamo aiutare a crescere mettendo a disposizione il sistema di rete che a Cremona abbiamo creato includendo chiunque abbia voluto e voglia apportare idee di sviluppo". (ANSA).