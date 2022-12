Ligabue, Milano e Roma le uniche date dell'estate 2023

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Le uniche date di Luciano Ligabue in programma per l'estate 2023 sono i due concerti negli stadi già annunciati: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. A precisarlo, in una nota, Friends & Partners che smentisce i rumors che si stanno diffondendo nelle ultime ore su alcuni portali web riguardo ad un festival di musica rock alla RCF Arena di Reggio Emilia la prossima estate. (ANSA).