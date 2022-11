A Milano crescono le imprese femminili, +5% in quattro anni

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Crescono le imprese femminili a Milano, Monza e Brianza Lodi, secondo i dati della Camera di Commercio si tratta del + 0,2% in un anno e + 5% in quattro anni. Sono 71.250 le imprese femminili a Milano, Monza e Brianza, Lodi al terzo trimestre 2022 e rappresentano il 18,3% del totale delle imprese di questi territori. Erano 71.094 un anno fa e 67.852 al terzo trimestre 2018, pre Covid. Oggi sono 3.398 imprese in più del 2018, di cui 2.684 in più per Milano.

Trainano la crescita nell'ultimo anno le attività professionali scientifiche e tecniche, del 5,9%, che oggi contano 6661 imprese nei tre territori.

In particolare sono 56.161 le imprese di Milano e area metropolitana, + 0,2% in un anno e + 5% in quattro anni . Sono 12.288 a Monza e Brianza, +0,4% in un anno e +6,2% in quattro anni. Sono 2801 a Lodi, stabili in quattro anni. Primo settore è quello dei servizi, col 61,7% di tutte le imprese femminili dei tre territori, seguito dal commercio con il 24,3%. Le imprese femminili danno lavoro a 183.464 addetti nei tre territori, di cui 146.278 a Milano, 30.280 a Monza Brianza e 6.906 a Lodi. Oggi, 29 novembre, il Comitato Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha eletto una nuova Presidente: Chiara Benedetta Cormanni, consigliera della stessa Camera di commercio. Entra alla guida fino ad ora tenuta da Marzia Maiorano. (ANSA).