A Cremona la 77esima edizione Fiere Zootecniche Internazionali

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - È stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli l'edizione 2022 di Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, kermesse arrivata alla 77esima edizione. Presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore Agricoltura Fabio Rolfi, il presidente della provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni.

"Bisogna rivalutare il comparto fieristico - ha detto Fontana - che è stato a lungo sottovalutato e che io ritengo fondamentale a livello regionale", sia per l'economia che muove, "sia per la promozione del prodotto". E anche perché "ancora oggi la fiera è qualcosa di fondamentale nella quale noi dobbiamo credere e vogliamo investire perché ancora riesce ad attrarre grandi flussi di gente". Un settore "fondamentale da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale e storico per la nostra realtà. E mi fa molto piacere che ci siano tantissimi giovani che hanno ricominciato a credere nell'agricoltura come ad un modello di sviluppo fondamentale".

Anche quest'anno allevatori da tutto il mondo avranno l'occasione di riunirsi da giovedì 1 a sabato 3 Dicembre. Nella nuova edizione 2022 sarà riproposta l'unica Mostra Zootecnica Internazionale alla quale saranno presenti tanti capi in gara da tutto il territorio nazionale ed internazionale.

In Lombardia si alleva oltre il 25% dei bovini da carne italiani, il 50% dei suini nazionali e si produce il 45% di tutto il latte italiano. "Siamo il cuore pulsante della zootecnia europea - ha commentato Rolfi - e siamo orgogliosi di un comparto che è economia, storia e tradizione delle nostre terre e che vogliamo rappresenti anche possibilità di futuro per i giovani". "Questa fiera ha 77 anni di storia - ha ricordato Biloni -. Nel tempo ha dato alla zootecnia italiana una rilevanza internazionale che valorizza tutta la filiera".

