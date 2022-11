Per la M4 di Milano i treni già premiati a Copenhagen

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - I treni a 4 casse costruiti da Hitachi Rail in servizio sulla nuova Linea 4 della Metropolitana Milanese sono gli stessi che circolano sulla rete sotterranea di Copenhagen, "premiata come la migliore del mondo tra il 2009 e il 2012". Lo riferisce all'ANSA Andrea Pepi, responsabile della divisione Veicoli di Hitachi Rail per l'Italia.

"Abbiamo realizzato la prima metropolitana automatica a Copenaghen nel 1996 - gli fa eco Domenico Lanciotto, responsabile della divisone segnalamento (LoB Rail Control) del Gruppo giapponese per l'Italia, il Sud e il Centro-Est dell'Europa - e da allora la tendenza nel mondo è andata sull'automatico, passando dal sistema Dtg (Distance to go) all'ultimo Cbtc (Communication based train control) di Milano".

"La linea della M4 - spiega Lanciotto - è interamente automatizzata e si sviluppa su un tracciato di 15 Km in galleria, con il sistema Cbtc, 21 stazioni e diverse connessioni con le linee M1 ed M2 e con alcune stazioni ferroviarie". Ha una capacità di trasporto di "quasi 24mila passeggeri per senso di marcia, con una frequenza di circa un treno ogni 90 secondi e un velocità commerciale di 30 Kmh e punte di 80". I convogli sono da 600 passeggeri ciascuno, dispongono di "tutti i confort e sistemi di bordo possibili" e dialogano con il sistema Cbtc. "Le porte di banchina - indica il manager - si apriranno secondo il sistema dell''arresto al bersaglio' in corrispoindenza con quelle del treno". Sono prodotti a Reggio Calabria e a Napoli e "la progettazione - precisa Pepi - fa capo interamente ad Hitachi Rail", che cura l'intero ciclo di produzione. Sulla M4 di Milano è prevista una fornitura di 47 treni. "Per buona parte - conclude - sono già stati consegnati ed entro la metà del 2023 completeremo le consegne". (ANSA).