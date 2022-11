Censi, verso un aumento di 20 cent dei biglietti di bus e metro

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - A Milano aumenterà il biglietto del trasporto pubblico per far fronte all'adeguamento Istat e questo aumento potrebbe essere di 20 centesimi.

"Probabilmente andremo in questa direzione - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune Arianna Censi a margine dell'inaugurazione della nuova linea della metropolitana M4 -, in ragione dell'adeguamento Istat, però il lavoro che stiamo facendo è armonizzare il più possibile gli abbonamenti, sollecitarli, anzi incrementarli e aiutare i cittadini milanesi".

"Faremo una valutazione complessiva su come costruire sistemi tariffari che aiutano i cittadini metropolitani a muoversi secondo i criteri di sostenibilità - ha concluso - , per caricare di più sul biglietto ordinario che a quel punto utilizzeranno solo i fruitori molto saltuari del trasporto pubblico locale". (ANSA).