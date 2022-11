Con Artigiano in Fiera le eccellenze sarde in vetrina a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Le eccellenze della Sardegna si mettono in vetrina alla 26/a edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 3 all'11 dicembre a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22:30. Sono 85 gli attori dell'area sarda che, grazie al sostegno della Regione Sardegna - Assessorato alle Attività produttive, si presenteranno per nove giorni alla kermesse milanese. Il pubblico potrà scoprire alcuni dei prodotti tipici del territorio, a partire dal comparto agroalimentare (dalle birre artigianali alle eccellenze del Guttiau, dai pecorini tipici ai torroni, fino ai liquori a base di mirto, alla bottarga di muggine e al pregiato tonno rosso dell'isola). Sulla ribalta ci saranno anche prodotti della bigiotteria e della gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, ma anche l'arte della coltelleria. In fiera troverà spazio un luogo del gusto, denominato "Sardegna golosa", che proporrà tipicità gastronomiche dell'isola come fregula, Malloreddus e le amate Seadas.

"L'artigianato artistico, tradizionale e di design è un settore strategico per l'isola: le imprese del comparto hanno un ruolo sociale fondamentale, se ben radicate e sostenute nei territori, possono contribuire a rivitalizzare i paesi dell'interno, generando economie locali, e a porre un argine alla tendenza all'abbandono dei piccoli centri" sottolinea Giovanni Chessa, assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. "La Regione Sardegna, in particolare l'Assessorato che mi onoro di presiedere - aggiunge -, supporta le micro, piccole e medie aziende artigiane nel percorso verso una produzione d'eccellenza e crea le condizioni per facilitare l'incontro con la domanda, anche incentivando percorsi di digitalizzazione e internazionalizzazione" . (ANSA).