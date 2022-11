Teatro: al Nazionale il 'mentalista Tesei' con Thelepaty

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Dopo il grande successo riscosso lo scorso mese di marzo al Teatro Lirico 'Giorgio Gaber', Francesco Tesei 'il più grande mentalista d'Italia' torna lunedì 28 novembre a Milano, questa volta al Teatro Nazionale, con 'Telepathy'. Con questo spettacolo, figlio del momento che stiamo vivendo, il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche su gesti, azioni, respiri e sorrisi.

In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a "leggere il pensiero" delle persone, una capacità spesso descritta con la parola telepatia. Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica. Uno show per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che si può definire con un neologismo: telempatia.

"Sono felice di ospitare ancora Francesco Tesei - spiega il direttore generale Matteo Forte - perché i suoi spettacoli hanno sempre grande presa sul pubblico. Tesei proporrà una serata intensa e coinvolgente, adatta ad un pubblico di tutte le età e soprattutto interessante per lasciarsi alle spalle il momento particolare che ciascuno di noi ha vissuto". (ANSA).