Milano: festa nel weekend per apertura M4

Spettacoli e laboratori: Milano si prepara a far festa per salutare la nascita della M4. Dalle 12.30 di sabato 26 novembre, momento di apertura al pubblico, si potrà viaggiare gratuitamente da Linate Aeroporto a Dateo fino a tutta domenica 27 novembre.

E non solo: insieme ai Municipi 3 e 4, è stata organizzata una festa sabato lungo viale Argonne. L'apertura di M4, infatti, è l'occasione per riaprire gli spazi pubblici a lungo interessati dai cantieri della metropolitana, che il Comune ha riqualificato con aree gioco per bambini, aree fitness con attrezzature per il corpo libero, campi da calcio, basket, bocce, pallavolo e tavoli da ping pong. Questi nuovi giardini saranno dotati anche di piste ciclabili, aree cani e avranno una pavimentazione ecologica e drenante.

Dalle 10 di sabato mattina, viale Argonne sarà animato da attività sportive, spettacoli di burattini e laboratori teatrali, momenti di giocoleria e spettacoli di magia.

La prima tratta operativa da sabato 26 novembre è di 5 km , mentre alla fine dei lavori, previsti nel 2024, M4 potrà contare su 21 stazioni e 15 km di estensione, attraversando la Cerchia dei Navigli fino al Lorenteggio, con capolinea a San Cristoforo.

