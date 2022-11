Capienza di 300 persone, ce ne sono mille, chiuso locale

(ANSA) - MONZA, 22 NOV - Oltre novecento ragazzi a ballare in pista, troppi rispetto alle 300 consentito, porte di sicurezza sbarrate da assi di legno: sono questi i motivi che hanno portato alla chiusura della discoteca "Movie" di Desio (Monza) dopo un controllo dei carabinieri. È accaduto sabato sera durante un controllo coordinato tra Arma e Polizia Locale, a seguito di diverse segnalazioni sulla presenza di troppe persone accalcate all'esterno del locale. Dalla verifica al locale, è emerso che erano presenti 600 giovani di troppo, rispetto alla capienza massima consentita e la somministrazione di bevande alcoliche ad un minorenne, oltre al mancato rilascio di scontrini, ricevute fiscali o biglietto, dopo il pagamento del corrispettivo per l'ingresso. Inoltre, due uscite di emergenza erano state chiuse con tavole di legno.

Norme di sicurezza violate e mancati requisiti certificati di alcuni membri del personale, hanno fatto scattare l'immediata cessazione dell'attività, predisponendo il deflusso dei ragazzi presenti nel locale che è avvenuto, per garantire la sicurezza, in quasi tre ore.

"Sono estremamente soddisfatto della collaborazione tra le Forze dell'Ordine presenti sul nostro territorio, che ringrazio ogni giorno", ha dichiarato il sindaco di Desio Simone Gargiulo, "quanto rilevato sabato preoccupa, ma al tempo stesso ci fa capire che il nostro costante impegno e l'attenzione al territorio porta i frutti sperati a beneficio di tutta la collettività". (ANSA).