Spray urticante in discoteca, tre giovani in ospedale

(ANSA) - PAVIA, 20 NOV - Due ragazze di 20 e 18 anni e un ragazzo di 19 anni sono finiti in ospedale dopo che ieri notte, verso le 3, qualcuno ha spruzzato del gas urticante in una discoteca di Garlasco (Pavia), in Lomellina.

I tre giovani, che hanno accusato bruciore agli occhi e in gola, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 che li hanno accompagnati all'ospedale di Vigevano (Pavia). Sin dal primo momento, le loro condizioni non hanno destato particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: in seguito ai loro controlli non sono stati ravvisati pericoli per le altre persone presenti, che sono quindi potute restare nel locale. I carabinieri hanno subito avviato accertamenti per risalire ai responsabili di quanto accaduto. (ANSA).