Uomo accoltellato in casa a Monza, è gravissimo

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Un uomo di 45 anni è ricoverato in gravissime condizioni, dopo essere stato accoltellato all'addome, ieri in tarda serata a Seveso (Monza).

A quanto emerso, l'aggressione è accaduta durante una cena in casa.

L'uomo, italiano, è stato colpito da almeno tre fendenti, da un altro commensale che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

L'indagato è difeso dall'avvocato Marie Louise Mozzarini.

