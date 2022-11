Le storie che cambiano il mondo per Vanity Fair Stories

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - 'The change is you, storie che cambiano il mondo' è il tema di Vanity Fair Stories, l'appuntamento dal vivo organizzato dal magazine di Condé Nast, che torna sabato 26 e domenica 27 novembre, per la prima volta al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con ospiti tante personalità della contemporaneità che del cambiamento sono parte attiva.

Attori e registi che stanno riscrivendo la storia del cinema e della serialità, comici e conduttori che stanno rivoluzionando i linguaggi della tv e dello streaming, cantanti che stanno già suonando la musica del futuro. Hanno già confermato la loro partecipazione i cantanti Arisa, Nek, Emma e Achille Lauro, le attrici Maria Chiara Giannetta, Vittoria Puccini e Valentina Lodovini, lo scrittore Daniele Mencarelli, poeta e scrittore. E poi Claudio Bisio, Alessandro Borghi, Maccio Capatonda, i Coma Cose, Dargen D'Amico, Diodato, Fedez, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Drusilla Foer, Gianluca Grignani, Luca Marinelli, Frank Matano, Marco Mengoni, Francesca Michielin, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Tananai e Fabio Volo.

L'ingresso agli incontri è gratuito. Per assistere in presenza sarà possibile registrarsi sul sito di Vanity Fair (www.vanityfair.it), ma si potranno anche seguire gli incontri in streaming sul sito e sui canali Facebook e Instagram di Vanity Fair Italia.

L'evento è patrocinato del Comune di Milano. (ANSA).