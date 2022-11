Milano Coffee Festival ai nastri di partenza

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Milano e il caffè: un binomio che fino a lunedì si tradurrà in un cartellone di eventi, tutti ricompresi nella terza edizione del 'The Milan Coffee Festival' dal 12 al 14 novembre al Superstudio Più di via Tortona.

Protagonisti torrefattori, barman, chef pasticceri e "roast masters": tra questi, 14 si misureranno in una competizione che è il maggior punto attrattivo della kermesse: sarà un torneo a eliminazione diretta in 4 diverse declinazioni: Sfida all'ultimo Espresso, Latte Art, Caffè Filtro, Signature Drink.

Altro evento da non perdere, lo 'Specialty Coffee Ritual' dedicato alla colazione all'italiana con lo chef pasticcere di Cracco, Marco Pedron, insieme ad altre firme importanti del mondo della pasticceria nazionale come Giorgia Proia e Maicol Vitellozzi.

Poi c'è Latte Art Live, dedicata alle decorazioni, con laboratori pratici e dimostrazioni. Ci sarà uno speciale contest sul cappuccino. La tendenza che unisce caffè e mixology ha ovviamente un posto di primo piano con le Cocktail Masterclass, in cui saranno evidenziati i drink a base di caffè,come Espresso Martini, Coffee Negroni o Smirnoff White.

Nello spazio The Lab ci saranno eventi di promozione della cultura del caffè con degustazioni e workshop. Momento artistico è invece la mostra "Un sorso di bellezza" con l'istallazione dei lavori dell'artista e ritrattista argentino Patricio Reig, stampati su carta impregnata di caffè. Il festival è aperto in due sessioni diverse, la prima dalle 10 alle 15, la seconda dalle 13 alle 5; lunedì dalle 10 alle 5 con l'industry-day dedicato agli operatori del settore. (ANSA).