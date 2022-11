Ragazzino in bici muore investito da un tram a Milano

Un ragazzo di 14 anni è morto stamani, a Milano, investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

E' stato trasportato in stato di shock all'ospedale Policlinico il guidatore del tram della linea 16 che stamani alle 8 ha investito e ucciso un 14enne a Milano. L'incidente è avvenuto all'angolo fra via Tito Livio e via Einstein, nei pressi di un attraversamento pedonale. Sul posto la Polizia locale sta effettuando i rilievi.

L'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne.



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala proclamerà una giornata di lutto cittadino per la morte del ragazzino investito e ucciso da un tram a Milano mentre era in bicicletta. "Oggi per Milano è un giorno molto triste - ha scritto il sindaco sulle sue pagine social -. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino".