Tv: 'Ragioni della speranza', star musica commentano Vangelo

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Nella scorsa edizione erano gli sportivi, ora è il turno dei protagonisti della musica, forse la più spirituale di tutte le arti, invitati a commentare il Vangelo per le "Ragioni della Speranza", seconda parte del programma "A Sua Immagine" in onda il sabato pomeriggio alle 16.30 su Rai Uno. Alla conduzione è tornato vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, mons. Dario Edoardo Viganò, che nella prima puntata aveva come ospite il maestro Daniele Gatti.

Sabato 5 novembre per il commento del Vangelo della domenica è stato chiamato Roby Facchinetti, che insieme ai Pooh ha fatto la storia della musica rock-pop italiana con 40 album, più di 100 milioni di dischi venduti e oltre tremila concerti. Una storia lunga oltre 50 anni. Per le prossime puntate sono attesi, tra gli altri, Alessandro Quarta, violinista che ha tolto il frak al violino e collabora in performance con Bolle, Gigi D'Alessio e Leonardo De Amicis. (ANSA).