Camere Commercio: Giovanna Manzi nuovo dg Promos Italia

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale di Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale per l'internazionalizzazione delle imprese.

Nata a Napoli e cresciuta ad Assisi, Manzi si laurea in Economia e Finanza all'Università di Perugia. Arriva dal consorzio alberghiero Best Western Italia, dove operava con il ruolo di CEO.

Promos Italia, partecipata oggi da 16 strutture del Sistema Camerale, mette a disposizione delle Pmi italiane servizi di informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza personalizzata, incontri b2b in Italia e all'estero con operatori selezionati e soluzioni per il digital export. Inoltre è impegnata nel favorire l'attrazione di investimenti esteri, di flussi turistici e nel supportare le imprese e i territori nell'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari, anche in relazione ai fondi previsti dal PNRR.

"La scelta di Giovanna Manzi ha l'obiettivo di dare un ulteriore stimolo al percorso di crescita di Promos Italia - dichiara il Presidente Giovanni Da Pozzo -, in quanto ha maturato importanti esperienze come manager nel corso della sua carriera".

"Promos Italia - afferma Giovanna Manzi - ha importanti potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori". (ANSA).