Calcio: Pioli rinnova col Milan, contratto fino al 2025

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Stefano Pioli è atteso nella sede del Milan per il rinnovo di contratto con il club rossonero. Per il tecnico è pronto un prolungamento fino al 2025 con adeguamento economico. Nei giorni scorsi Pioli aveva definito la questione del rinnovo come "un matrimonio in cui si devono solo rinnovare le promesse". (ANSA).