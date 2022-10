Moratti: 'Compito difficile, l'esperienza aiuterà La Russa'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Esprimo vive congratulazioni al senatore Ignazio La Russa, eletto presidente del Senato. La sua grande esperienza politica sarà fondamentale per svolgere al meglio e con equilibrio il difficile compito di seconda carica dello Stato a cui è stato chiamato in un momento particolarmente delicato per il nostro Paese". Così la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha commentato l'elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa. (ANSA).