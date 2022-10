Si barrica in casa con figlio, dopo una lunga trattativa apre ai carabinieri

Ha aperto la porta di casa ai carabinieri il padre barricato da ieri sera in casa a Roncadelle, nel bresciano, con il figlio di quattro anni. Il bambino sta bene riferiscono le forze dell'ordine. In precedenza l'avvocato dell'uomo, che è separato, aveva avuto con lui un lungo colloquio.



Sono proseguite tutta la notte le trattative. Minacciando l'assistente sociale, aveva mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera.

L'uomo ai militari chiede tempo prima di aprire la porta e restituire il bambino che sta comunque bene, secondo quanto ricostruito dagli stessi carabinieri che da ieri sera hanno isolato l'intera area dove abita l'uomo.



Secondo quanto ricostruito, già in passato il padre, separato, aveva aggredito l'ex moglie e l'avvocato della donna per questioni legate proprio al figlio.