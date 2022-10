Capitale cultura, Bergamo e Brescia unite per uscire dalla bolla

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Un invito a uscire dalla 'bolla informativa' in cui siamo immersi per esplorare ciò che fino ad ora non si era mai visto o guardato con attenzione: è 'Pop the Bubble' la campagna di comunicazione ideata per raccontare Bergamo e Brescia sotto la veste di Capitale italiana della cultura 2023. La promessa dei due comuni lombardi è quella di stupire, con un volto inaspettato, tradizionalmente escluso dalla 'bolla' delle solite mete turistiche.

"Ci ha commosso che i sindaci delle altre città hanno deciso di non presentarsi, vista la nostra candidatura - racconta il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono - Il bello di questo Paese è anche la capacità di remare nella stessa direzione". Per Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, è l'occasione per "accendere una scintilla: una miccia che da vita a sinergie inattese". Lo spot, che sarà tradotto anche in inglese, è l'invito a scoprire le tradizioni millenarie ma anche le realtà innovative, i paesaggi naturali maestosi e i monumenti storici, l'enogastronomia e la mondanità che convivono nei borghi lombardi. Il claim sarà trasmesso anche oltre il continente europeo, negli Stati Uniti e in Canada. (ANSA).