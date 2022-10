Mussida con nuovo album per viaggiare sul Pianeta Musica

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Uscirà per scelta dello stesso autore solo in cd e in vinile l'ultimo album di Franco Mussida "Il Pianeta della musica e il viaggio di Iòtu", concept album con 13 tracce che l'ex Pfm ha realizzato con uno strumento radicalmente nuovo: una chitarra classica baritona che apre a linguaggi e a un'espressività particolare. "Ho voluto dimenticare tutte le chitarre precedenti a favore di uno strumento che le raccogliesse tutte", ha spiegato Mussida. Il disco anticipato oggi dal singolo "L'oro del suono" (solo due tracce saranno sulle piattaforme digitali) intende "togliere suoni" in un periodo dominato da quelli "violenti" che spesso impediscono il vero ascolto.

Il protagonista del viaggio nel suono è Iòtu, un bambino (il cui nome è espressione di due forze: Io che rivendica uno spazio tutto per sé, e Tu altruista che vorrebbe interamente donarsi al mondo) il quale intuisce fin da piccolo magia, ruolo e poteri del Pianeta della Musica, e naviga idealmente in quel cielo emotivo con la sua piccola barca sospinta dal vento del suono lungo rotte che lo conducono verso una più lucida coscienza emotiva.

La produzione è curata da Lorenzo Cazzaniga e per questo lavoro il componente fondatore della Pfm propone un nuovo stile musicale che può definirsi "UltraProg-Pop"": un utilizzo limitato di macchine nei processi creativi e di registrazione, e l'elevata qualità delle fonti sonore. I testi sono cantati, recitati, declamati, ponendo il lavoro fuori dal mondo della canzone convenzionale.

Il progetto è accompagnato anche da "un'etichetta di qualità sonora controllata": uno strumento informativo per gli ascoltatori, che sottolinea le caratteristiche delle registrazioni, precisando le diverse qualità delle sorgenti sonore. (ANSA).