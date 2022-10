Ricerca: al via Follow the pink! della Fondazione Ieo-Monzino

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Torna Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino, interamente dedicata alle donne.

La campagna solidale, giunta alla sua terza edizione, è promossa in occasione dell'ottobre rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili, per sostenere la Ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne.

Grazie alle aziende e alle realtà che hanno aderito a Follow the Pink, prende il via un'importante raccolta fondi a supporto della Fondazione che andrà a sostenere il lavoro della giovane ricercatrice Giulia Robusti dell'Unità di Proteomica e regolazione dell'espressione genica in cancro del Dipartimento di Oncologia Sperimentale IEO. Lo studio di cui si sta occupando Giulia già da due anni è focalizzato sull'analisi molecolare di campioni clinici di tumore al seno, con una particolare attenzione al sottotipo Triplo Negativo, per il quale al momento non sono disponibili né marcatori specifici, né terapie mirate.

Ogni brand ha identificato la sua migliore proposta, alcuni ne hanno creata una ad hoc per prendere parte a Follow the Pink.

com (ANSA).