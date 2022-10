Auto con a bordo anziani a fuoco in A1, nessun ferito

(ANSA) - LODI, 02 OTT - I vigili del fuoco di Lodi sono dovuti intervenire, nel pomeriggio, in urgenza sull'Autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 26 nel comune di Villanova del Sillaro, nel Lodigiano, dopo che un'auto, una Land Rover Freelander 2 a gasolio , ha preso fuoco. A bordo viaggiavano marito e moglie anziani e anche il loro cane.

Nonostante lo choc per le fiamme che avvolgevano sempre di più l'automobile, il marito è riuscito ad accostare nella vicina piazzola di sosta e a far uscire tutti prima che accadesse il peggio.

L'autovettura, poi, in pochi minuti è bruciata completamente per cause tuttora da accertare. I pompieri hanno proceduto a spegnere quel che era rimasto della carcassa del veicolo mettendo in sicurezza la sede stradale. (ANSA).