(ANSA) - MILANO, 28 SET - Torna a Monza il 30 ottobre il NurSind Care Film Festival, il primo concorso internazionale di cortometraggi sul tema del "prendersi cura", lanciato in Brianza cinque anni fa dal direttore artistico Vincenzo Raucci, coordinatore del Centro Psico Sociale di Monza.

Sono quasi un centinaio i cortometraggi inviati, una decina anche dall'estero (con produzioni realizzate in Spagna, Francia, Iran e altri Paesi). Nelle prossime settimane la giuria effettuerà una prima selezione con la scelta dei 12 cortometraggi che arriveranno in finale e che verranno proiettati durante la serata di premiazione in programma il 30 ottobre.

"In questi anni il NurSind Care Film Festival è cresciuto - commenta il direttore artistico Vincenzo Raucci -. Accanto alle produzioni amatoriali, alcune di ottima qualità, ci sono anche quelle degli addetti ai lavori. Anche i grandi professionisti hanno deciso di approcciarsi al delicato tema del 'prendersi cura' con la realizzazione o proprio la produzione di corti che partecipano al concorso. Quest'anno, tra le firme più importanti, abbiamo anche quella di Massimo Dapporto".

Quest'anno il Festival verrà trasmessa anche sulla piattaforma WeShort, specializzata nei cortometraggi. (ANSA).