Milano: Sala, escluso tavolo su Area B a tre giorni dal via

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "È escluso radicalmente che si possano avviare tavoli a tre giorni dall'entrata in vigore di Aera B". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la proposta del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'Aci di sedersi attorno ad un tavolo per cercare di far slittare i nuovi divieti della ztl che scatteranno dal primo ottobre.

"Basta con i tavoli. Questo tema è chiaro da un anno e mezzo e proporre un tavolo una settimana prima vuol dire buttare la palla avanti. Capisco che la politica vive di proroghe, ma io non voglio essere così - ha aggiunto a margine dello scoprimento di una targa dedicata a Silvio Novembre - . L'ho detto, l'ho promesso, l'ho chiarito in modo inequivocabile anche nella mia recente campagna elettorale". (ANSA).