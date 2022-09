Elezioni, Fontana: 'Risultato della Lega richiede riflessione'

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Non nascondo che il risultato di oggi del mio Partito necessiti di una seria riflessione": Attilio Fontana, presidente della Lombardia ed esponente della Lega lo spiega dopo che il Carroccio a livello nazionale è arrivato al 9% dei consensi.

Un'ammissione che non è un attacco al segretario Matteo Salvini. "Sono certo - sottolinea - che, a partire dall'impegno dei propri militanti e dei tanti amministratori, la Lega saprà immediatamente riannodare il dialogo con le proprie comunità, forte del grande lavoro svolto con i territori e forte della prospettiva della maggiore Autonomia, non più rinviabile.

Proprio oggi ci siamo incontrati con Matteo Salvini e i Governatori della Lega, condividendo l'obiettivo di coinvolgere ulteriormente i sindaci, i nostri amministratori locali e ciascun militante in questo percorso".

"Nel Paese c'è una maggioranza nuova, solida, coesa. I cittadini hanno scelto senza se e senza ma. La prospettiva è chiara e avremo un Governo in carica per i prossimi cinque anni e così sarà per la Lombardia, con me, nel prossimo futuro" prosegue rivendicando che il dato superiore al 50% dei voti ottenuto dal centrodestra "conferma che il modello lombardo, con la coalizione unita, è vincente e garanzia di sviluppo, equilibrio e sicurezza per i cittadini. Con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Centristi, abbiamo ben governato in questi quattro anni e mezzo in Lombardia e ora, finalmente, potremo fare lo stesso in tutto il Paese". (ANSA).