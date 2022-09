Passante Milano, la circolazione dei treni torna regolare

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Torna regolare la circolazione ferroviaria nel Passante Ferroviario di Milano. Dopo la riapertura parziale del servizio dello scorso 29 agosto, da sabato 24 settembre sarà regolare il servizio della linea S6 tra Novara e Pioltello, che da luglio ha circolato solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi Superficie. Da lunedì 26, inoltre, la linea S2, che da Mariano Comense è stata limitata a Milano Bovisa, tornerà a raggiungere Milano Rogoredo.

"I consumi anomali che avevano causato la sospensione del servizio sono rientrati nei limiti e dopo gli interventi sull'infrastruttura e sugli ingrassatori delle rotaie possiamo dire che l'emergenza è superata - sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi -. Ovviamente - aggiunge - siamo consapevoli dei disservizi causati dalla chiusura del passante, ma le continue interlocuzioni fra Trenord e Rfi hanno consentito di riaprire le linee in tempo per la ripresa a pieno regime del pendolarismo autunnale".

Prosegue anche il rinnovamento della flotta dei treni finanziata da Regione Lombardia con 2 miliardi di euro.

"L'obiettivo - aggiunge l'assessore regionale - è quello di garantire la regolarità e la puntualità del servizio e migliorarla su quelle linee dove le infrastrutture sono obsolete: immettere sulla rete nuovi convogli significa diminuire i disagi per gli utenti derivanti appunto dalla vetustà del materiale rotabile. In Lombardia lavoratori, studenti e pendolari richiedono infrastrutture efficienti e costantemente monitorate". (ANSA).