Report, settore della stampa digitale in crescita in Europa

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Il settore della stampa digitale in Europa è in crescita per quanto riguarda i ricavi del 2022, dopo che il 2021 lo ha messo a dura prova. E' quanto risulta, fra l'altro, dal report annuale Roland Dg Emea. Lo studio misura le performance aziendali e la fiducia nel futuro di oltre 1.300 titolari di tipografie di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna.

L'anno scorso, nonostante il contesto di lockdown nazionali e la diminuzione dell'assistenza finanziaria legata al Coronavirus, un terzo (32%) delle tipografie italiane ha registrato un aumento del fatturato. In particolare in risposta alla difficile situazione, le tipografie italiane si stanno concentrando sulla crescita e l'espansione. Oltre un terzo (40%) si sta orientando verso un aumento della capacità produttiva e un quarto (28%) sta valutando opportunità di espansione. Un'ulteriore percentuale di tipografie si sta concentrando sulle opportunità create dai progressi nella stampa tessile, come la stampa DTF e DTG o UV (9%), nonché sull'ingresso in nuovi mercati con i macchinari disponibili (9%).

Stephen Davis, Emea marketing director a Roland Dg, ha sottolineato che "anche se il settore si sta ancora muovendo in un ambito commerciale difficile e complesso, la ripresa costante di settori chiave come viaggi, turismo e ospitalità dopo il Covid continua a generare un impatto positivo sul livello di fiducia nel futuro". (ANSA).