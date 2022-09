Fontana, saluto romano non ci appartiene, ai funerali preghiamo

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Il saluto romano? "Sono comportamenti che non fanno parte del nostro modo di vedere": lo dice presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando il video che mostra l'assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, fare il 'presente', alzando il braccio ai funerali di Alberto Stabilini. "Noi sostanzialmente ai funerali preghiamo - aggiunge - e cerchiamo di esprimere solidarietà ai parenti rimasti". Con La Russa "non ho ancora parlato. Valuteremo: credo di non poter aggiungere altro". Rimuoverlo? "Nessuna richiesta mi è stata presentata. All'opposizione dico che, dopo aver parlato con lui, ne discuteremo e valuteremo tutto". (ANSA).