Energia: Acsm-Agam diventa Acinque, come le aziende da cui nasce

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Acsm-Agam diventa 'Acinque' a partire dal prossimo 1 ottobre, come le utility che la compongono. Lo annnunicia il gruppo a seguito del via libera dell'assemblea degli azonisti all'operazione. Per l'Azienda - viene spiegato - si tratta di un "momento storico" a seguito dell'aggregazione delle storiche utility di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese a metà del 2018.

"Alle origini del progetto della nostra multiutility - ha sottolineato il presidente Marco Canzi - c'era l'idea di riunire le utility dei territori per salvaguardare quello che era stato fatto nel passato, garantendo un futuro alle aziende confluite e integrate nel Gruppo, creando al tempo stesso nuove opportunità al passo con le nascenti richieste". Secondo Canzi "l'aumento della nostra visibilità e identità ci consentirà di essere ancor più al fianco dei territori come elemento di sviluppo per il loro progresso: sia perché agiamo su delle erogazioni di servizi essenziali dal punto di vista della qualità della vita, sia perché sono stati uniti dei soggetti che grazie a questa unione possono guardare al futuro con molta più forza e più autorevolezza".

"Con il piano industriale che riaggiorneremo nel mese di ottobre - gli ha fatto eco l'amministratore delegato Paolo Soldani - in linea con quanto dichiarato dal socio industriale A2a, ci siamo dati l'obiettivo di arrivare al carbon zero al 2040". "Affermare che vogliamo essere neutrali dal punto di vista della produzione di Co2 già nel 2040 e non nel 2050 - ha aggiunto - non è uno slogan ma un impegno, che saremo in grado di portare avanti anche grazie al supporto e all'impegno di A2a, nostro partner di valore in questo percorso". (ANSA).