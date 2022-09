Accoltellò connazionale, arrestato tunisino a Mantova

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Ha sferrato tre fendenti alla schiena a un connazionale di 25 anni che tentava di sedare una lite tra extracomunitari. I carabinieri della Compagnia di mantova hanno arrestato un 19enne di origini tunisine, senza fissa dimora, ritenuto l'autore dell'accoltellamento avvenuto la notte dello scorso 29 agosto, sul Lungorio di Mantova, nei Giardini Viola.

Il giovane, che aveva fatto perdere le proprie tracce, è stato fermato appena rientrato a Mantova. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di via Poma in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura, hanno appurato che l'arrestato ha accoltellato il connazionale nonostante non fosse coinvolto nella lite. (ANSA).