Vino: dall'8 al 16 ottobre la città stappa 'Milano Wine Week'

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Anche a Milano, il vino diventa protagonista nel cuore della vendemmia. E pazienza se il panorama metropolitano è molto diverso da quello di ettari vitati a perdita d'occhio: a rimediare ci pensa, ormai da anni, la Milano Wine Week.

Le date da segnare sono quelle che intercorrono tra l'8 al 16 ottobre: sono in arrivo in città ci consorzi, organizzazioni e centinaia di aziende da tutto il Paese, che saranno accolti nella "wine court" di Palazzo Serbelloni. Tra gli eventi in programma, walk around tasting, talk, conferenze, workshop, aperitivi e cene con i produttori. L'evento avrà un respiro internazionale nei collegamenti in diretta con 8 città di 6 mercati-chiave: New York, Houston, Chicago, Toronto, Londra, Shenzhen, Tokyo, Hong Kong.

Tornano anche per quest'edizione i Wine District dedicati ai territori: dall'Asti Spumante in Sempione-Arco della Pace, al Lugana in Brera, e ancora Medways a Porta Venezia, Chianti Lovers ai Navigli (qui anche il battello del Consorzio Chianti), Colli di Parma in Porta Romana e Oltrepò Pavese in Eustachi-Plinio. Confermati anche i MWW Awards (10 ottobre) che premieranno le migliori selezioni vinicole d'Italia con il "Premio Carta Vini" e il "Premio Wine Retail". Palazzo Bovara accoglierà diversi appuntamenti, tra cui quello dedicato ai vini rumeni.

Tra gli appuntamenti collaterali più suggestivi, quello con i Candlelight Concerts (15 e 16 ottobre), mentre in tema di approfondimento sono da segnalare gli incontri da Hoepli con presentazioni "tra vino e cultura" con importanti autori.

