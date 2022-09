Incidenti lavoro: schiacciato da pantografo, grave operaio

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Sono gravi le condizioni di un operaio 32enne di origini egiziane in un cantiere di Milano. E' accaduto in Via Pasolini: secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, è rimasto schiacciato da un pantografo elevatore mentre rimuoveva lo skydeck. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale. (ANSA).