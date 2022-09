'Un Ambiente per l'Ambiente', Fai racconta la Milano dei Navigli

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Una video installazione immersiva che mostra come era la Milano sull'acqua, quella dei Navigli presenti fino agli anni '30 del Novecento, con 124 canali per 153 chilometri. Si intitola 'Un Ambiente per l'Ambiente' lo spazio multimediale inaugurato dal Fai, Fondo per l'Ambiente italiano, all'interno di Villa Necchi Campiglio, uno dei beni tutelati a Milano progettata dall'architetto Piero Portaluppi.

L'obiettivo è raccontare cosa fa il Fai per preservare l'ambiente e promuoverne la tutela e stimolare la sensibilità dei cittadini a partire dal concreto esempio di piccole e grandi azioni. Il video racconta come è cambiato il centro di Milano nella storia e come la città era circondata dalla natura, dai campi e dall'acqua. A narrare il tutto è la voce di Enrico Bertolino: Milano era una città fondata sull'acqua, e che sull'acqua ha fondato il suo sviluppo storico e costruito la sua ricchezza.

Nel 2011 i milanesi si pronunciarono in un referendum a favore della riapertura dei Navigli e il Fai si augura che il progetto possa tornare di attualità anche grazie a questa iniziativa. "Il tema dell'acqua a Milano è irrisolto perché tutti sappiamo quanto potrebbe essere un'opportunità per la nostra città - ha detto il sindaco Giuseppe Sala che ha spiegato più volte come adesso il progetto presentato anni fa di riaprire una parte dei Navigli è messo da parte perché costerebbe troppo -, ma è importante continuare a mantenere la memoria e una progettualità aperta per il futuro".

Villa Necchi Campiglio è un bene sostenibile e viene raccontato anche nel video: ad esempio grazie a un pozzo e a una pompa di calore geotermica ad acqua il Fai risparmia il 55% di acqua potabile e riduce drasticamente le emissioni di CO2. "Ogni istituzione culturale, ognuno deve usare i suoi strumenti e linguaggi per raccontare come possiamo combattere la madre di tutte le battaglie, cioè quella contro il cambiamento climatico", ha spiegato il presidente di Fai, Marco Magnifico.

