Scioperi: Atm, a Milano possibile agitazione fino alle 15

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "A Milano, l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile solo dalle 8,45 alle 15". Così Atm in una nota spiega come si svolgerà a Milano lo sciopero nazionale di 8 ore del trasporto pubblico locale indetto per venerdì 16 settembre dalle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL, Orsa Trasporti e FAST Confsal, dopo gli episodi di aggressione al personale di front line registrati in tutta Italia negli ultimi mesi.

L'azione - si legge ancora nella nota di Atm - è stata proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 146/90 e ss.mm., che prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo non si applichino in casi di astensione dal lavoro di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. (ANSA).