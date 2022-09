Scuola: a Como il primo liceo 'imprenditoriale del design'

(ANSA) - COMO, 13 SET - Taglio del nastro ufficiale a Como per il primo liceo artistico italiano 'Artigianale-Imprenditoriale del design'. L'obiettivo è quello di portare gli studenti a costruire le basi per una propria start-up d'impresa e saperla lanciare sul mercato.

Questa mattina, ad inaugurare ufficialmente il nuovo percorso scolastico sperimentale, c'era anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con gli assessori regionali Melania Rizzoli (Formazione) e Fabrizio Sala (Istruzione) e con il sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba. Fontana ha salutato i quasi 400 studenti delle scuole superiori della 'Oliver Twist' di Como che ha sede presso l'associazione Cometa. "Si tratta - ha spiegato Fontana - di una grande iniziativa che dimostra come questa scuola sia concretamente proiettata al futuro". L'esperienza di Como, secondo Fontana, va utilizzata "come modello" per trarre da questa sperimentazione "le indicazioni utili per ridisegnare i bisogni formativi. I ragazzi - ha aggiunto - devono sfruttare questa opportunità per un futuro ricco di sbocchi professionali".

Gli studenti, tramite il metodo che sarà basato sul 'project work', avranno sempre dei compiti reali da svolgere e saranno coinvolti, anche manualmente, in progetti artistici, di design e imprenditoriali. L'offerta formativa, oltre a garantire una "solida preparazione liceale", potenzia gli aspetti legati alla imprenditorialità, alla laboratorialità artigianale e alla creatività.

"Serviva una scuola nuova - ha concluso il coordinatore scolastico Giovanni Figini - e l'abbiamo pensata, studiata e progettata, realizzando un liceo che trae ricchezza dalla nostra cultura per creare bellezza e consegnarla alle nuove generazioni". (ANSA).