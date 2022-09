Incendio Torre dei Moro, chiusa l'inchiesta per 18 persone

(ANSA) - MILANO, 07 SET - La Procura milanese ha chiuso l'inchiesta, in vista della richiesta di processo, a carico di 18 persone per disastro colposo sul maxi incendio della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021a Milano. Nell'atto di conclusione delle indagini, coordinate dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, figurano i nomi dei legali rappresentanti delle società che hanno realizzato l'edificio e che hanno avuto a che fare con la posa dei pannelli dei rivestimenti delle facciate altamente infiammabili. Indagati anche due vigili del fuoco che nel 2011 rilasciarono la certificazione antincendio.

L'indagine - scrivono i pm - "nel suo complesso ha disvelato scenari inquietanti, e al contempo istruttivi e che devono servire da monito, su violazioni delle normative sulla sicurezza dei prodotti e su pratiche elusive per il conseguimento di certificazioni e omologazioni, adottati da produttori, distributori e presso istituti di certificazione".

In particolare, i pannelli 'Larson Pe' erano fatti di "un materiale combustibile", che "non si deve usare in nessun edificio". Però vennero scelti anche perché, come emerge dagli atti della chiusura dell'indagine, altri pannelli avevano "un extracosto" di "0,95 euro al metro quadro". (ANSA).