Inzaghi, l'Inter subisce gol con troppa facilità

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Noi per fare due gol abbiamo fatto tantissima fatica, poi abbiamo trovato anche un grandissimo portiere. A noi fanno gol, invece, con troppa facilità. Dobbiamo migliorare": è l'analisi di Simone Inzaghi a Dazn dopo la sconfitta per 3-2 nel derby di Milano.

"E' stata una partita equilibrata in avvio, poi un ottimo gol il nostro, ma dopo il pari abbiamo avuto un black-out di mezzora che ci è costato altri due gol. Due gol che non puoi mai concedere in un derby. Per vincere bisogna fare di più", conclude. (ANSA).