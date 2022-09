Milano Cortina, Sala: 'Su nomina Ad serve accelerare i tempi'

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Per la nomina dell'ad della Fondazione Milano Cortina "credo si debbano accelerare i tempi".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Fan Zone di piazza Duomo per gli Europei di Basket. "E' la mia opinione - dice - e credo di tutti gli altri soci, soprattutto quelli sul territorio". Però "i tempi li conosciamo: le elezioni, l'incarico, la formazione del governo... rischiamo di andare a fine novembre-dicembre e questa paralisi è pericolosa". "Non capisco perché si debba aspettare - conclude - ma serve anche il nome giusto" e ad oggi "non c'è un'ipotesi consolidata: questo è altrettanto vero". (ANSA).