Milano-Cortina: verso nomina dell'ad dopo le elezioni

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Sembra destinata ad arrivare dopo le elezioni la nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. L'ipotesi è diventata la più probabile, apprende l'ANSA da fonti di governo che seguono il dossier. In mattinata c'è stata una riunione informale fra i soci della fondazione che farà da comitato organizzatore dei Giochi invernali, in cui è stato messo sul tavolo anche il nome di Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica, oltre a quello del presidente del Milan Paolo Scaroni. Fra i soci, però, non c'è ancora intesa su una scelta che a questo punto potrebbe passare nelle mani del nuovo governo.

Il dl aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto e ora all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, ha modificato la governance della Fondazione con l'ingresso fra i soci della Presidenza del Consiglio. Secondo il dl, l'amministratore delegato è nominato con decreto del presidente del Consiglio, sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo. I membri della Fondazione, si prevede inoltre, provvedono, su proposta dell'amministratore delegato, al "conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". (ANSA).