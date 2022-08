Cremonese: Alvini, sconfitta esagerata per quanto fatto

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - "Oggi abbiamo fatto tutto noi. In un momento in cui l'Inter è partita forte, quando la partita era nel binario giusto, abbiamo sbagliato il gesto tecnico regalando il contropiede dell'1-0. Per noi è una sconfitta esagerata nelle dimensioni per quanto prodotto, potevamo riaprirla sull'1-0 o sul 2-0. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra costruita con un obiettivo diverso dal nostro". Lo ha detto il tecnico della Cremonese. Massimiliano Alvini. in conferenza stampa dopo il ko con l'Inter, quarta sconfitta in altrettante gare di campionato.

"Oggi abbiamo tenuto in bilico una partita non sfruttando tante situazioni avute. Dobbiamo migliorare, ma il campionato è lungo, abbiamo un obiettivo e parteciperemo al nostro campionato - ha aggiunto -. L'atteggiamento, la mentalità, sono quelli di una squadra che vuole sempre giocarsela. A me non dispiace.

Abbiamo giocato contro 4 big e usciamo a testa alta contro tutte. Non mi sono piaciuti i 20 minuti domenica scorsa contro il Torino. Dobbiamo migliorare, ho grande fiducia nei miei calciatori".