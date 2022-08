Incidenti lavoro: operaio cade da otto metri, in ospedale

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Un operaio di 40 anni è rimasto ferito stamani a Casarile, nel Milanese, in un capannone dove una ditta stava smaltendo amianto.

L'uomo, stando alla ricostruzione dei vigili dl fuoco, è caduto dalla copertura dentro un lucernario da otto metri ed è' finito su dei sacchi che hanno attutito il colpo.

E' stato portato in ospedale dagli operatori del 118 ma non è in pericolo di vita. (ANSA).