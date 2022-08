'Per mantenere mio figlio servono 5000 euro' e rapina banca

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Era appena uscito dal carcere e quei soldi gli servivano per mantenere il figlio di 14 anni. Lo ha detto al direttore della filiale della banca popolare di Sondrio di via Farini, a Milano, quando gli ha chiesto cinquemila euro. Il direttore gliene ha dati tremila, spiegando di non poter prendere l'intera somma, e l'uomo, italiano e suoi 50 anni, se ne è andato afferrando anche una busta con delle monete per altri 54 euro.

E' accaduto ieri intorno alle 12.30: l'uomo, il volto coperto da una mascherina chirurgica, era entrato nella filiale dicendo di volere aprire un conto. Poi, una volta dentro l'ufficio del direttore, ha tirato fuori delle forbici e ha raccontato la sua storia, prima di fuggire lungo via Galli, in direzione via Valtellina (ANSA).