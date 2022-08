Elezioni: FI, in Lombardia a Senato capilista Cav e Ronzulli

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Forza Italia ha presentato le liste per la Camera e il Senato alla Corte d'Appello di Milano, per le elezioni del 25 settembre. Silvio Berlusconi è candidato a Monza all'uninominale del Senato ed è capolista nel collegio 2 e nel collegio 3 del Senato. Sempre al Senato al collegio 1 è candidata Licia Ronzulli come capolista. La coordinatrice regionale del partito ha depositato le liste in tribunale insieme al deputato Alessandro Cattaneo. Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi e deputata, è candidata alla Camera nella circoscrizione Lombardia 1 (che comprende Milano Monza )al collegio 1 e, come capolista, al Collegio 2.

Giulio Gallera non è invece fra i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. L'ex assessore regionale al Welfare che ha lasciato il posto a Letizia Moratti, e attuale consigliere regionale era dato da più parti in partenza per Roma. Dal Pirellone sono invece altri due i candidati azzurri: l'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala (che ha lasciato il posto di vicepresidente della Regione a Moratti) e Melania Rizzoli, medico. assessore al Lavoro e vedova di Angelo Rizzoli.