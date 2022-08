Milan: Pioli, cominciato bene ma dobbiamo lavorare

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - "Ci aspetta una bella stagione, abbiamo cominciato bene, dobbiamo lavorare perché anche oggi abbiamo fatto degli errori. Ne faremo degli altri, non si può pensare di essere perfetti ma dobbiamo pensare per essere più perfetti possibile". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervistato da Dazn dopo il successo contro l'Udinese."Cosa non ci è piaciuto sicuramente il fatto aver preso il gol dopo poco. Dobbiamo cominciare meglio le partite - ha aggiunto-. Poi abbiamo fatto mezzora di gran calcio. Abbiamo affrontato un avversario molto pericoloso e fisico. CI portiamo via tante cose positive e tante su cui lavorare, com'è normale che sia visto il periodo". "Abbiamo preso due gol su palla inattiva, sull'angolo siamo stati disattenti. De Ketelaere? Impressioni molto positive, è un ragazzo molto intelligente. Sul talento non ci sono dubbi, ma arriva da un campionato diverso e avrà bisogno del tempo necessario per capire questo calcio", ha concluso Pioli. (ANSA).